Projekt Artemis: Audi entwickelt Elektroauto nun selbst weiter

Audi e-tron kommt als „Black Edition“

Audi hat dem e-tron (und e-tron Sportback) eine „Black Edition“ spendiert, die das bietet, was der Name sagt. Bucht man das Paket, dann gibt es viele Elemente wie die Ringe von Audi, Felgen, den Fensterrahmen und mehr in Schwarz. Außerdem…30. Mai 2021 JETZT LESEN →