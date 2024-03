Volkswagen Group Charging (Elli) öffnet Ladenetzwerk für externe Unternehmen

Die Volkswagen Group Charging (Elli) öffnet ihr europäisches Ladenetz erstmals auch für Mobilitätsunternehmen außerhalb des Volkswagen-Konzerns.

Die Kooperation mit SIXT führt zur Einführung von SIXT charge, einer App-integrierten Ladelösung, die das gesamte Ladeerlebnis von der Ladesäulensuche bis zur Abrechnung bieten soll. SIXT charge ist bereits in Deutschland, Österreich, Frankreich, den Niederlanden, Belgien und Luxemburg verfügbar und soll in den kommenden Monaten in weiteren europäischen Ländern ausgerollt.

Das Ladenetz von Elli umfasst mehr als 650.000 Ladepunkte in 29 Ländern und ist in den letzten 12 Monaten um 44 % gewachsen. Kunden des Elli Drive Highway-Tarifs profitieren von günstigeren Stromtarifen. Das Netzwerk umfasst Partner wie IONITY, Audi charging hubs, Ewiva und ab dem 1. März 2024 auch ist auch Zunder ES*ZUN integriert, ein Schnelllade-Anbieter in Südeuropa.

Der letzte Verbrenner von Volkswagen kommt Volkswagen bereitet sich auf den letzten Verbrenner vor, das letzte Modell, welches noch einmal eine neue Generation bekommt. Es wird der VW T-Roc sein, der gegen 2026 eine ganz neue […]5. März 2024 JETZT LESEN →

-->