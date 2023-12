Volkswagen hat ein Problem: VW ID.7 scheitert zum Start in China

Der VW ID.7 ist der neue Hoffnungsträger von Volkswagen und man wollte einen guten Start in China, dem derzeit größten Markt für Elektroautos, hinlegen. Doch es wurden nur 300 Einheiten zum Marktstart, was wirklich gar kein gutes Zeichen ist.

Am Preis kann es jedenfalls nicht liegen, denn der ist mit umgerechnet 30.000 Euro im Vergleich zu Europa sehr attraktiv. Der günstige Preis machte sogar vor ein paar Tagen seine Runde in den Medien, weil man das auch gerne in Europa sehen würde.

Das Feedback der Kunden sei nicht so gut, es gibt Kritik an den Optionen für die Ausstattungsvarianten, den Aufpreisen und dann gibt es in diesem Segment auch ordentlich Konkurrenz. Beim VW ID.3 und VW ID.4 reagierte Volkswagen in diesem Jahr mit einem Preisnachlass in China, das könnte auch beim VW ID.7 anstehen.

Mal schauen, ob das nur Anlaufschwierigkeiten sind oder so bleibt und ob der Kombi und die GTX-Version nächstes Jahr etwas ändern. Mein Problem mit dem VW ID.7: Optisch nicht das schönste Auto und er ist doch sehr lang geraten. Ich hätte lieber ein Modell in der Länge eines VW Passt oder Tesla Model 3 gewünscht.

