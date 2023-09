VW ID.4 wird günstiger: Volkswagen senkt den Preis in China

In China tobt bereits die Preisschlacht der Automobilhersteller, um die selbst die Marken aus China in Europa einen Bogen machen wollen. In China würden das die klassischen Marken auch gerne machen, aber sie haben mittlerweile keine Wahl.

Volkswagen senkte zum Beispiel den Preis des VW ID.3 um 16 Prozent im Sommer und das sorgte für eine deutlich bessere Nachfrage. Im Juli ging es direkt auf über 7.000 Einheiten hoch und im August knackte das Elektroauto sogar die 10.000.

VW ID.4 wird spürbar günstiger

Jetzt soll der VW ID.4 dieses Kunstwerk auch vollführen, denn FAW-Volkswagen (in China gibt es ein Joint Venture) hat den Preis auf unter 19.000 Euro (umgerechnet) gesenkt. Als der VW ID.4 auf den Markt kam, da waren es über 25.000 Euro in China. Die Nachfrage des VW ID.4 ist im Sommer aber auch stark eingebrochen.

Es ging von über 6.000 Einheiten im Mai auf über 5.000 Einheiten im Juni auf kaum mehr als 4.000 Einheiten im Juli runter. Der neue Preis ist laut VW begrenzt, aber das ist beim VW ID.3 auch nicht wirklich so. Offiziell ist das keine Preissenkung, man vermarktet es als Angebot. Ob man den Preis aber später wieder erhöhen kann?

Ich glaube nicht wirklich, jedenfalls nicht, wenn man die Nachfrage hochhalten möchte. Und bei uns? Ich vermute, dass der Preis mit der neuen Version eher noch steigt. Wobei ich auch davon ausgehe, mit Blick auf die ganzen Marken, die jetzt zu uns kommen, dass spätestens ab 2024 der Preiskampf der Hersteller beginnt.

Es kommen immer mehr Marken nach Europa, die Konkurrenz wird immer besser und die Subventionen für Elektromobilität sinken. Bei diesem Mix gehe ich ab 2024 davon aus, dass Volkswagen und Co. die Preise wieder etwas senken müssen.

