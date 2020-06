Volkswagen: Neue Leitung bei Kernmarke

Es hat sich in den letzten Monaten immer mal wieder angedeutet und nun ist es offiziell: Volkswagen hat eine neue Leitung für die Kernmarke ernannt. Wie man gestern bekannt gab, wird Ralf Brandstätter die VW-Marke ab Juli leiten.

Herbert Diess bleibt Konzernchef der Volkswagen AG, wird in Zukunft aber wohl seltener im Zusammenhang mit den VW-Autos zu sehen sein. Ralf Brandstätter war in den letzten zwei Jahren der COO von Volkswagen. Es stand übrigens auch Oliver Blume von Porsche als Kandidat für diese Position im Raum.

Die kommenden Monate werden zeigen, ob sich die Richtung von Volkswagen unter der neuen Leitung ändern wird. In einer ersten Stellungnahme gab der neue Chef von Volkswagen aber an, dass man am aktuellen Plan festhalten wird.

Für Volkswagen ist der Kurs in die Zukunft gesetzt. Auf Basis der Strategie Transform 2025+ entwickelt sich die Marke zu einem führenden Anbieter für CO2-neutrale Mobilität und ist auf dem Weg zu einem digitalen Tech-Unternehmen. Ich danke der gesamten Volkswagen-Mannschaft für ihren großen Einsatz. Gemeinsam werden wir unseren Weg entschlossen weiterverfolgen.

