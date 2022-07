Volkswagen plant mit PowerCo eine weltweite Batterie-Offensive

Darum glaubt Volkswagen nicht an E-Fuels

In der Politik wird bei einer bestimmten Partei immer wieder gerne der Begriff „E-Fuels“ in den Raum geworfen, ohne weiter darauf einzugehen, was das bedeutet. Am Ende will man den Wählern etwas verkaufen, was so wohl nicht passieren wird. Die…6. Juli 2022 JETZT LESEN →