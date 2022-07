Darum glaubt Volkswagen nicht an E-Fuels

In der Politik wird bei einer bestimmten Partei immer wieder gerne der Begriff „E-Fuels“ in den Raum geworfen, ohne weiter darauf einzugehen, was das bedeutet. Am Ende will man den Wählern etwas verkaufen, was so wohl nicht passieren wird.

Die Rede ist natürlich von der FDP, die synthetische Kraftstoffe als Teil der Lösung für die Zukunft sieht. Und das nicht nur (da stimmen übrigens die meisten zu) in der Luftfahrt, bei LKWs oder Schifffahrt, sondern auch bei privaten PKWs im Alltag.

E-Fuels sind laut VW viel zu teuer

Doch wie sieht das einer der größten Automobilhersteller der Welt? Herbert Diess von Volkswagen hat da eine klare Meinung: E-Fuels sind keine Lösung. Die Idee ist gut, aber am Ende ist es ganz simpel, denn dieser Kraftstoff ist einfach zu teuer.

Um ein paar Prozent lässt sich der Prozess vielleicht optimieren, aber die Größenordnungen bleiben: Wenn in 2030 einer für 10 Euro Strom tankt, um 500 Kilometer weit zu kommen, wird der E-Fuel-Fahrer 60 Euro ausgeben müssen.

Ich glaube sogar, dass das noch optimistisch gedacht ist, denn wenn die Wirtschaft wirklich CO2-frei sein muss, dann wird sie alles aufkaufen, was verfügbar ist. Und da werden nur wenige Privatanwender mithalten können, das lohnt sich nicht.

Eine VW-Marke setzt auf E-Fuels

In der Volkswagen AG gibt es übrigens eine Marke, die auf E-Fuels setzt, nämlich Porsche. Die finanziellen Möglichkeiten eines 911er-Käufers sind aber in der Regel besser, als die eines Golf-Käufers. Da kann es durchaus sein, dass es Menschen gibt, denen es egal ist, was so eine Tankfüllung kostet und die das auch wollen.

Wobei man ja aktuell schon beobachten kann, dass die Käuferschicht von Porsche den Taycan dem 911er vorzieht, Elektromobilität ist also auch hier angekommen.

Da sieht man aber, dass die Diskussion in der Politik einen symbolischen Charakter hat, in der Realität haben sich die Automobilhersteller schon festgelegt. Aktuell fließt das große Geld in die Elektromobilität, denn E-Fuels werden zwar eine große Rolle in der Zukunft spielen und wichtig sein, aber nicht bei ganz normalen Autos.

