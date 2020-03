Volkswagen R: Umdenken bei Elektroautos

Volkswagen testet seit einigen Monaten ein rein elektrisches Rennauto mit ID-Branding und man kann davon ausgehen, dass wir in den kommenden Monaten auch das erste Serienfahrzeug der R-Reihe mit E-Antrieb sehen werden. Vor ein paar Wochen hat VW bereits den Schritt zu einem Hybrid-Modell gemacht.

Bei den ID-Modellen steht übrigens im Raum, dass es statt dem GTI-Branding ein GTX-Branding geben wird und wir einen VW ID.3 GTX und VW ID.4 GTX sehen werden. Das R-Branding bleibt allerdings bei den Elektroautos erhalten, Volkswagen möchte es jedoch anders angehen und es könnte noch ein paar Jahre dauern.

Wie Jost Capito, Chef der R-Abteilung bei Volkswagen, gegenüber Autocar bestätigte, fiel ihm der Wandel am Anfang schwer. Der Schritt zur E-Mobilität war etwas, was er eigentlich nicht mehr erleben wollte, da er sich als „petrolhead“ bezeichnete.

Doch dann fand irgendwann ein Umdenken statt und man merkte, dass Elektroautos sehr sportlich sein können und Spaß beim Fahren machen. Anfangs entwickelte man die ersten Modelle mit E-Antrieb, da man es tun musste (neue CO2-Grenzwerte) und mittlerweile macht man es, weil man es machen möchte.

I always thought I’d be retired when electric cars became a thing because I’m a petrolhead. But they’re fun to drive. At first, electric cars were something we had to do [for emissions] but now they’re something we want to do.