VW ID.3: R-Modell wird etwas „anders“

Volkswagen wird im Sommer mit dem VW ID.3 das erste Elektroauto der ID-Reihe auf den Markt bringen und hat auch schon die Produktion gestartet. Aktuell kämpft man noch mit Software-Problemen, doch die dürften bis zum Start gelöst sein.

Den VW ID.3 wird es in den kleinen Versionen mit 150 PS und in der Version mit dem großen Akku mit knapp 200 PS geben. Das ist ordentlich und wäre bei einem Golf schon eine gehobene Ausstattung. Aber es ist mehr geplant.

Der Konzern bestätigte schon im letzten Sommer, dass sowas wie ein R-Modell geplant ist. Gegenüber Auto Express hat man aber auch verraten, dass der Ansatz „anders“ sein wird. Wir werden keine Kopie der R-Modelle mit Benziner sehen.

Manche Dinge werden weniger und manche mehr aufregend als bisher sein. Bei Volkswagen werden die Parameter für einen möglichen VW ID.3 R aber derzeit noch „definiert“. Da gibt es einige Punkte, die man bedenken muss.

Es zählt nicht nur die Beschleunigung von 0 auf 100 km/h, das wird mit dem ID.3 auch schon Spaß machen, sondern es zählen auch sportliche Eigenschaften im Alltag. Volkswagen will außerdem das Wissen des ID.R (ein Konzept-Sportauto mit Elektromotor) nutzen und es bei einem möglichen ID.3 R anwenden.

It’s easy to get the power output of an electric motor to the level you want – so it’s batteries, battery management and cooling that will be the big differentiators when it comes to high-performance electric road cars.