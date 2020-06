So sieht wohl der VW ID.4 aus

Während wir uns aktuell häufig über den VW ID.3 unterhalten, da man diesen ab heute als Vorbesteller in der 1st Edition konfigurieren kann, so steht da noch ein Modell für 2020 an: Der VW ID.4, ein elektrischer SUV von Volkswagen.

Der wird bereits produziert, wurde bisher aber noch nicht offiziell enthüllt. Bisher gab es nur eine offizielle Vorschau von Volkswagen, die aber noch nicht das finale Design zeigte. Wir wissen noch nicht, wann VW den ID.4 enthüllen wird.

Seit ein paar Stunden machen aber die ersten Bilder vom finalen Design die Runde und zeigen, dass wir hier einen SUV mit der Optik vom ID.3 bekommen. Der ID.4 wird wohl in etwa die Größe vom Tiguan haben und unter anderem gegen neue E-SUVs wie das Tesla Model Y in den nächsten Monaten antreten.

VW ID.4 GTX wohl ebenfalls zu sehen

Die Bilder stammen aus China und beim weißen Modell sieht man auch noch ein „Crozz“ auf der Rückseite. Es handelt sich also nicht um die Serienversion, denn das ist der offizielle Name für das Konzept vom VW ID.4 (2017).

Der VW ID.4 soll übrigens das erste Modell der ID-Reihe sein, der auch direkt als GTX-Version präsentiert wird. Das ist die sportliche Version der ID-Modelle, die quasi die GTI-Reihe von den Benzinern ablöst. Es wird auch R-Modelle geben, aber die kommen vermutlich frühestens 2024 oder sogar später auf den Markt.

Die graue Version sieht jedenfalls etwas anders aus und hat auch ein kleines X auf der Rückseite. Außerdem passt sie zu den Spy Shots der letzten Monate, daher vermute ich, dass wir hier den VW ID.4 GTX mit Dual-Motor sehen:

Video: VW ID.4 Prototyp

