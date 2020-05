Volvo: Corona-Krise wird Elektromobilität beschleunigen

Hakan Samuelsson, Chef von Volvo, ist sich sicher: Die Corona-Krise wird den Trend zur Elektromobilität nicht aufhalten oder verlangsamen. Ganz im Gegenteil, die Krise wird dafür sorgen, dass die Elektromobilität noch schneller kommt.

Daher hofft man auch darauf, dass die Länder jetzt nicht versuchen den alten Stand der Automobilindustrie wiederherzustellen. Es benötigt keine Prämien für alte Technologien wie den Diesel, stattdessen soll man die Elektrifizierung der Branche fördern. Alles andere wäre reine Geldverschwendung.

Damit teilt Hakan Samuelsson von Volvo die Meinung von Oliver Zipse. Der Chef von BMW hat gestern ebenfalls betont, dass keine alten Technologien gefördert werden sollen, wie das manche fordern. Es ist wichtig die Konjunktur anzustoßen, aber nicht mit veralteten Technologien, so der Chef von Volvo.

Bei Volvo glaubt man auch daran, dass sich nach dem Leasing bei den Autos eher das Abo-Modell für Mobilität durchsetzen wird. Vor allem in großen Städten wird der Trend zum Sharing gehen. Kunden werden weiterhin die Mobilität lieben, aber der Besitz von einem Auto wird laut Hakan Samuelsson immer unwichtiger.

Und dann traf der CEO von Volvo auf einem Forum der Financial Times eine sehr interessante Aussage, die nicht gerade typisch für Autohersteller ist:

In big cities, the private car is not a very practical concept. Maybe it’s time for a new concept but I don’t think the private car can solve that really – probably more biking or walking.