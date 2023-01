Volvo EX30: Das „günstige“ Elektroauto von Volvo kommt im Juni

Nach zwei mittelgroßen SUVs und einem ganz großen SUV steht bei Volvo jetzt ein – Trommelwirbel bitte – weiterer SUV an. SUVs sind im Trend und sie waren auch schon vorher ein Markenzeichen bei Volvo, daher nutzt man das eben aktuell aus.

Volvo EX30 für den Massenmarkt geplant

Nach der Mittelklasse und einem Flaggschiff soll es in diesem Jahr aber auch mal ein „günstiges“ Einsteigermodell geben, den Volvo EX30. Ein vergleichbares Modell mit Verbrenner gab es bisher nicht und Volvo will eine neue Zielgruppe erreichen.

Mit dem Volvo EX30 möchte Geely den Massenmarkt angreifen, vermutlich ist die Technik von Smart die Basis dafür. Volvo hat das Modell schon angeteasert und es wird vermutlich am 15. Juni offiziell vorgestellt. Details stehen bisher noch aus.

Die Produktion soll allerdings noch in diesem Jahr anlaufen und erste Einheiten sind dann für Ende 2023 für die Auslieferung in Europa geplant. Der Volvo EX30 hat laut Volvo ein klares Ziel: Die recht alte Zielgruppe von Volvo deutlich jünger machen.

Der Volvo EX30 soll zum Start als attraktives Abo kommen, wobei günstig eben so eine Sache ist. Beim Volvo XC40 sprechen wir über 899 Euro (Startpreis) im Abo und ich würde da auf 699 oder maximal 599 Euro tippen. Ich weiß also nicht, ob man die junge Zielgruppe mit so einem Modell erreicht, aber es ist eben ein Versuch.

Doch es kaufen ja nicht alle ein Auto im Abo und wer ein Elektroauto von Volvo möchte, der muss aktuell 55.000+ Euro bezahlen. Diese Schwelle wird Ende 2023 sicher gesenkt und ich würde langfristig auf eine Basisversion für unter 45.000 Euro tippen. Damit würde sich Volvo dann auf ein Level des VW ID.3 begeben.

