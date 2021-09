Volvo: Kein Leder in allen neuen Elektroautos

Volvo will sich verstärkt für den Tierschutz einsetzen: Beginnend mit dem Volvo C40 Recharge Pure Electric, werden alle vollelektrischen Volvo Modelle in Zukunft ohne Leder auf den Markt kommen.

Der schwedische Automobilhersteller bringt in den kommenden Jahren eine komplett neue E-Auto-Familie auf den Markt: Ab 2030 werden nur noch reine Elektroautos angeboten. Volvo arbeitet nach eigenen Angaben aktiv daran, viele derzeit in der gesamten Automobilindustrie genutzten Materialien zu ersetzen und dafür „hochwertige und nachhaltige“ Quellen zu finden.

„Nordico“ statt Leder

Anstelle von Leder bietet Volvo Materialien aus biobasierten und recycelten Quellen an. Eigens für das Interieur hat der Hersteller beispielsweise „Nordico“ entwickelt. Es besteht aus Textilien, die aus recycelten Materialien wie PET-Flaschen, biobasiertem Material aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern in Schweden und Finnland sowie aus recycelten Korken aus der Weinindustrie hergestellt werden.

Volvo möchte auch weiterhin Wollmischungen von Lieferanten anbieten, die für eine verantwortungsvolle Beschaffung zertifiziert sind. Das Unternehmen will dadurch eine vollständige Rückverfolgbarkeit und so den Tierschutz in seiner Lieferkette für Wolle sicherstellen.

Man gibt aber auch an: Der Verzicht auf Leder ist ein Schritt, der automobile Innenraum wird allein dadurch aber noch nicht vegan.

Volvo will daher außerdem die Verwendung sogenannter Restprodukte aus der Tierhaltung reduzieren. Diese werden üblicherweise in oder bei der Herstellung von Kunststoffen, Gummi, Schmierstoffen und Klebstoffen verwendet – entweder als Teil des Materials selbst oder als Prozess-Chemikalie bei der Herstellung oder Verarbeitung.

Bis 2025 will das Unternehmen in neuen Volvo Fahrzeugen 25 Prozent an recycelten und biobasierten Materialien nutzen. Im Rahmen seiner Klimaschutzpläne strebt das Unternehmen außerdem an, dass alle unmittelbaren Zulieferer, darunter auch Materiallieferanten, bis 2025 zu 100 Prozent erneuerbare Energien nutzen.

