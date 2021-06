Volvo und Polestar über Umweg nun auch bei Ionity dabei

Ionity besitzt eines der größten Ladenetze in Europa und das liegt auch daran, dass der Anbieter viele Partner in der Branche hat. Volkswagen, Daimler und mehr sind dabei und bieten ihren Kunden (oft nur via Abo) einen reduzierten Preis bei Ionity an. Nun gibt es zwei neue Elektro-Partner für das Ionity-Ladenetz.

Volvo und Polestar (gehören zusammen) haben heute verkündet, dass die Kunden ab Juli ebenfalls vergünstigt bei Ionity laden können. Allerdings hat man keinen eigenen Dienst zum Laden und ist vor einer Weile bereits eine Partnerschaft mit Plugsurfing eingegangen – hier sind nun die Ionity-Ladesäulen mit dabei.

Volvo und Polestar: 0,35 Euro/kWh

Was gilt es zu beachten? Aktuell scheint der Deal nur für 12 Monate gedacht zu sein und endet am 1. Juli 2022 (man prüft aber bereits weitere Optionen) und der reduzierte Preis liegt bei 0,35 Euro pro kWh. Wenn ich das richtig sehe, dann ist auch kein zusätzliches Abo (wie bei Volkswagen) für den Preis nötig.

Eine Sache noch, falls ihr bereits eines der Elektroautos von Volvo besitzt: Bei Polestar ist die entsprechende App für den Polestar 2 bereits als Beta verfügbar, beim elektrischen XC40 und C40 kommt diese noch. Sie wird gerade überarbeitet und dürfte dann sicher pünktlich zum 1. Juli für die Nutzer verfügbar sein.

