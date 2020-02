Neuer VW Golf GTI: Volkswagen rechnet mit Bewegung zum GTE

Volkswagen präsentierte heute den neuen Golf GTI und passend dazu noch einen Golf GTD. Die Modelle werden kommende Woche auf dem Autosalon in Genf zu sehen sein. Der Golf GTE wurde bereits mit dem Golf 8 gezeigt, doch Volkswagen vermarktet heute alle drei neuen GT-Modelle zusammen.

Der Konzern rechnet damit, dass die GT-Versionen bei dieser Generation einen Anteil von 15 Prozent bei den Verkaufszahlen haben werden. Die drei Modelle haben eine unterschiedliche Zielgruppe, aber Volkswagen wollte sie trotzdem so ähnlich wie möglich aufbauen. Mit dem Risiko, dass GTI-Nutzer abwandern.

Der neue VW Golf GTE wurde nämlich so entwickelt, dass er komplett mit einem GTI mithalten kann. Matthias Rabe von Volkswagen gab gegenüber Autocar an, dass man daher mit etwas Bewegung vom GTI zum GTE rechnet. Er hält beide Versionen erstmals für ebenbürtig, was den Fahrspaß angeht.

Volkswagen: Der GTI wird uns (noch) erhalten bleiben

Beim Golf GTI stand bei der 8. Generation übrigens auch mal ein milder Hybrid im Raum, aber Volkswagen entschied sich dann doch dagegen. Man wollte sich lieber auf die Stärken der jeweiligen Versionen konzentrieren. Daher lag der Fokus voll auf einem ausgereiften Plug-In-Hybrid beim Golf GTE.

Ein anderer Grund dürften auch die neuen CO2-Grenzwerte der EU sein, denn VW muss aufpassen, dass da keine Strafzahlungen drohen. Und ein Hybrid-Golf kommt bei Flottendurchschnitt natürlich deutlich besser als ein Golf GTI weg.

Und wie sieht es mit der Zukunft von den sportlichen Benzinern aus? Immerhin steht nun die ID-Reihe an. Matthias Rabe bestätigte zwar, dass wir dort ebenfalls sportliche Modelle sehen werden (vermutlich mit GTX-Branding), aber diese werden die Benziner und Hybrid-Autos kurzfristig noch nicht ablösen.

Die Leistung des GTI und GTE ist mit knapp 250 PS übrigens fast identisch, der GTD kommt auf knapp 200 PS. Bei der rein elektrischen Reichweite vom Golf GTE spricht Volkswagen über knapp 60 km (13-kWh-Lithium-Ionen-Akku). Preise der jeweiligen GT-Modelle hat der Konzern bisher noch nicht genannt.

