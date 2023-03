VW ID.2: Volkswagen plant eine neue Designsprache

Volkswagen wird am Mittwoch (15. März) ein neues Elektromodell zeigen und es wird vielleicht noch nicht VW ID.2 genannt, da es ein Konzept ist, aber es ist die Grundlage für den VW ID.2, der 2025 kommt. Doch da steckt noch mehr dahinter.

Volkswagen plant neue Designsprache

Man hat in den letzten Wochen und Monaten „intensiv an (der) Marke und den Produkten gearbeitet“ und möchte diese Woche auch eine „neue Designsprache für zukünftige Modelle vorstellen“. Das Event wird also noch wichtiger als erwartet.

Dieses neue Elektromodell soll zeigen, wie „Volkswagen in den kommenden Jahren“ ausgerichtet wird. Erinnert mich ein bisschen an die Studie ID. von 2016, welche wir heute als VW ID.3 kennen. Diese Designsprache findet man bei allen ID-Modellen:

Man sollte jetzt allerdings nicht davon ausgehen, dass wir ab 2025 wieder einen so großen Umbruch bei Volkswagen sehen werden, denn es gibt schon eine Skizze des VW ID.2. Und diese zeigt, dass das ab 2025 eher eine Weiterentwicklung ist:

Den ursprünglichen Plan für die neue Designsprache haben wir übrigens 2021 als ID Life gesehen, daraus hätte der VW ID.2 entstehen sollen. Doch dieses Design ist intern komplett durchgefallen und daher hat Volkswagen das Modell neu geplant.

Der neue Design-Chef von Volkswagen, Andreas Mindt, wird am 15. März auf dem Event vor Ort sein, er wechselte am 1. Februar von Bentley zu Volkswagen. Wobei sein Einfluss wohl eher gering ist, denn das Konzept existiert sicher schon länger.

Ich bin gespannt, sehr sogar. Nicht nur, weil das ein elektrischer VW Polo für unter 25.000 Euro werden soll, sondern weil eine neue Designsprache immer interessant ist. Der neue VW ID.3 zeigt, wohin es geht. Volkswagen wird wieder etwas kantiger.

