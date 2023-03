VW ID.2 Preview: Volkswagen kündigt Event für nächste Woche an

Der VW ID.2 kommt 2025 auf den Markt und Volkswagen will uns so langsam auch mal zeigen, was da mit der neuen und günstigeren MEB-Plattform möglich ist. Am 15. März werden wir daher eine Preview des VW ID.2 (also ein Konzept) sehen.

Moment, werden jetzt einige sagen, haben wir diesen nicht im Sommer 2021 als Konzept gesehen? Theoretisch ja, aber der VW ID Life ist intern durchgefallen und wurde daher Anfang 2022 überarbeitet. Daher kommt jetzt ein neues Konzept.

Technisch wird das im Kern ein Cupra UrbanRebel, nur etwas weniger aggressiv bei der Optik. Ich vermute mal, dass die neue Version des VW ID.2 näher an aktuelle ID-Modelle rückt, das Life-Konzept hat sich doch schon sehr stark unterschieden.

Und noch ein Hinweis: Volkswagen spricht noch nicht offiziell von einem Event für den VW ID.2, es soll ein „VW für die Menschen“ gezeigt werden. Ich weiß auch nicht, ob das Konzept schon ID.2 heißt, ein eigener Name wäre auch gut möglich.

