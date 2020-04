VW ID.3: Video zeigt Bedienungsanleitung von Volkswagen

Volkswagen schickt im Sommer den VW ID.3 ins Rennen und eigentlich müsste dann auch bald die Bestellphase für die Vorbesteller der 1st Edition starten. Falls man einen VW ID.3 vorbestellt hat, dann kann man sich aber wohl schon eine erste Version der Bedienungsanleitung bei Volkswagen durchlesen.

Diese Bedienungsanleitung ist anscheinend noch nicht ganz final, enthält aber viele kleine Details zum VW ID.3 und dessen Ausstattung. Es handelt sich um eine englische Bedienungsanleitung, ebenso wie ein englischsprachiges Video. Man kann sie außerdem nur online einsehen, es gibt (noch) keine PDF-Datei.

VW ID.3: Video eher für potenzielle Käufer

Viele Details der Bedienungsanleitung vom VW ID.3 sind bekannt und an einigen Stellen geht das Video sehr ins Detail. Ich empfehle das Video also vor allem denen, die besonderes Interesse am VW ID.3 haben, oder eventuell auch mit dem Gedanken spielen sich das Elektroauto von Volkswagen zu kaufen.

Ich vermute, dass wir im April/Mai dann nochmal eine „hübschere“ Ankündigung mit den entsprechenden Details zum VW ID.3 von Volkswagen sehen werden, da der ID.3 im Sommer ausgeliefert werden soll und so langsam die Bestellungen aufgenommen werden müssen. Sobald es hier losgeht, wird es dann sicher auch die finalen Details (inklusive denen zur Serienversion des ID.3) geben.

Falls euch 15 Minuten mit der Bedienungsanleitung nicht ausreichen, dann gibt es auch noch eine Version, die 2 Stunden geht. Es handelt sich um einen Livestream von YouTube, da könnt ihr euch dann wirklich alle Details in Ruhe anschauen.

