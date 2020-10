VW ID.4 X und Crozz: Volkswagen startet Produktion

Volkswagen hat zwei neue Versionen vom VW ID.4 geplant, die man kommendes Jahr auf den Markt bringen wird: Den VW ID.4 X und den VW ID.4 Crozz. In China soll die Massenproduktion der beiden Modelle laut Automotive News angelaufen sein. Details zu den jeweiligen Modellen gibt es bisher aber noch keine.

Wir haben die beiden Versionen vor ein paar Monaten gesehen, denn da gab es einen Leak aus China. Auf dem Heck vom VW ID.4 erkennt man bei dem einen Modell ein „Crozz“ und beim anderen ein „X“. Ein VW ID,4 GTX dürfte dann 2021 ebenfalls folgen. Es ist noch unklar, wann Volkswagen die Modelle vorstellt.

Während der normale VW ID.4 übrigens weltweit in mehreren Werken der Marke produziert wird, so werden der VW ID.4 X und VW ID.4 Crozz in China produziert und von dort für den Weltmarkt exportiert. Die beiden Modelle nutzen natürlich ebenfalls die MEB-Plattform – wie gesagt, Details reichen wir dann bald nach.

