VW ID Buzz: Volkswagen macht Werk in Hannover bereit

Volkswagen hat laut eigenen Angaben die Sommerpause in Hannover genutzt, um das Werk zu modernisieren und bereits für den ID Buzz bereitzumachen. Der soll ab 2022 vom Band laufen. Der VW ID Buzz ist die rein elektrische Version vom bekannten Bulli, in Hannover werden in Zukunft der Buzz und T7 produziert.

Buzz: Nur als Konzept geplant gewesen

Volkswagen zeigte den Buzz übrigens einst als reines Konzept, beschloss dann aber doch eine Serienversion zu bauen. 2017 gab man bekannt, dass der ID Buzz ab 2022 erhältlich sein soll und das kann man wohl einhalten. In den USA ist der Buzz übrigens schon zu einem Werbefahrzeug für Volkswagen geworden.

Details stehen bisher noch aus und wir wissen auch nicht, wie man den ID Buzz nennen wird, denn „Buzz“ ist nur der Name für das Konzept. Gut möglich, dass uns hier der VW ID.8 oder VW ID.9 erwarten wird. Wäre ich Volkswagen, ich würde aber vermutlich überlegen, ob ich das Buzz-Branding für den Bus beibehalte.

