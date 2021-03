VW ID.3: Volkswagen kann laut Analyse mit Tesla mithalten

Eine aktuelle Analyse von UBS hat sich den VW ID.3 etwas genauer angeschaut und das Elektroauto zerlegt. Dabei hat man festgestellt, dass die MEB-Plattform gut aufgestellt ist und man bei der Effizienz durchaus mit Tesla mithalten kann.

Die Details der Analyse wurden bei Bloomberg veröffentlicht und das sorgte für einen Anstieg der VW-Aktie. Herbert Diess freute sich über diese Nachricht und twitterte das direkt. Er ist mittlerweile durchaus aktiv bei Twitter unterwegs.

Volkswagen muss bei Software aufholen

Die Analyse bezieht sich aber größtenteils auf die Hardware, bei der Software ist man noch nicht auf einem Level mit Tesla. Doch man steht im Vergleich mit den anderen „etablieren“ Marken gut dar. Und das mit der Software möchte man bei Volkswagen jetzt angehen, es soll ein digitales Unternehmen aufgebaut werden.

Der Markt wird sich in den kommenden Jahren sicher noch stark wandeln und wir werden viele Überraschungen sehen. Ich verfolge das Geschehen seit einer Weile und würde Volkswagen durchaus gute Chancen für die Zukunft geben. Ja, man war spät dran, aber Herbert Diess hat erkannt, worauf es in Zukunft ankommt.

Vermutlich würde es bei Volkswagen noch schneller gehen, wenn man nicht alte Strukturen durchbrechen müsste, aber man geht es an. Das wird eine spannende Entwicklung in den kommenden Jahren und wir werden sehen, ob Volkswagen das gelingt, was man anstrebt: Die klare Nummer 1 der Elektromobilität zu werden.

