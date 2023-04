VW ID.7 offiziell vorgestellt: Das bisher beste Elektroauto von Volkswagen

Wird es einen VW ID.8 oder VW ID.9 geben? Vielleicht, irgendwann, aber derzeit ist das noch nicht geplant und es deutet sich auch nicht zeitnah an. Der neue VW ID.7 ist also die Speerspitze der Elektroautos von Volkswagen. Doch wie gut ist diese?

Basis für den VW ID.7 ist weiterhin die MEB-Plattform, die man hier aber bis zum Maximum ausgereizt hat. Bis wir in ein paar Jahren MEB+ und danach SSP sehen, ist der VW ID.7 also womöglich das beste Elektroauto, was die Marke anbieten wird.

VW ID.7: Das sind die Eckdaten

Der VW ID.7 kommt im Herbst 2023 in zwei Versionen, einmal als Pro mit dem sehr bekannten 77 kWh großen Akku, was für 615 km Reichweite reicht. Wer die von VW oft beworbenen 700 km möchte, der muss den Pro S mit 86 kWh Akku kaufen.

Die Power liefert ein neuer Elektromotor, der vor ein paar Tagen vorgestellt wurde und mit 210 kW (286 PS) daher kommt. Der Eindruck auf den Bildern täuscht hier übrigens nicht, der VW ID.7 ist fast 5 Meter lang und hat fast 3 Meter Radstand.

Es gibt einen neuen Innenraum mit mehr Qualität, ein größeres Display als bei den anderen ID-Modellen, viele buchbare Extras, die Touchleiste für die Klimaanlage ist endlich beleuchtet, aber es bleibt weiterhin bei Touch-Tasten auf dem Lenkrad.

Immerhin ist das Head-up-Display beim VW ID.7 jetzt serienmäßig verbaut. Das gleich das weiterhin sehr kleine Display hinter dem Lenkrad aus. Das wurde schon bei günstigeren Modellen kritisiert, VW will das aber irgendwie weiter beibehalten.

Der Sprachassistent ist übrigens auch neu und heißt jetzt IDA.

VW ID.7: Was kostet das Elektroauto?

Geladen wird mit 200 kW am DC-Schnelllader, wenn man den Akku entsprechend vorkonditioniert. Es gibt ein Harman Kardon Soundsystem mit 700 Watt, eine neue Klimaanlage, eine Sitzklimatisierung, eine Massagefunktion, ein Panoramadach und Volkswagen hat den Travel Assist optimiert, er „schaut weiter voraus als je zuvor“.

Laut Volkswagen wurde der VW ID.7 für die Langstrecke konzipiert, was man schon bei der Länge des Autos und beim Radstand sieht. Das ist ein Pendant zu Modellen wie dem kommenden BMW i5 und dem Mercedes-Benz EQE, nur etwas günstiger.

Doch was kostet so ein VW ID.7 eigentlich? Aktuell gibt es noch keine offizielle Angabe von Volkswagen, aber ich spekuliere (Zwinkersmiley) mal auf einen Preis von ca. 55.000 Euro für die Basis. Die Langstreckenversion mit 700 km und einer passablen Ausstattung wird also ganz sicher die 60.000 Euro bei uns knacken.

Man hört von den ersten Eindrücken, dass sich der VW ID.7 sehr gut fährt und ein gutes Elektroauto für Menschen wird, die lange Strecken fahren und auch mal 500 km am Tag zurücklegen. Allerdings ist das ein sehr langes Auto geworden, ich bin zwar ein Fan von Limousinen, aber das ist ein ganze Stück mehr, als beim Passat.

