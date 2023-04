Mehr Leistung und Effizienz: Volkswagen zeigt neuen ID-Elektromotor

Volkswagen hat heute einen neuen Elektromotor für die ID-Reihe vorgestellt, der sogar noch in diesem Jahr in den ersten Elektroautos von VW zu finden sein wird. In welchen? Das wollte Volkswagen in der Ankündigung leider noch nicht verraten.

Der neue Elektromotor wird von Volkswagen in Kassel gebaut und kommt jetzt mit 210 kW (286 PS) daher und besitzt ein Drehmoment von rund 550 Nm. VW spricht hier übrigens von mehr Leistung und gleichzeitig mehr Effizienz. Konkrete Details, wie viel Reichweite man mit diesem Elektromotor herausholen kann, gibt es nicht.

Bisher gibt es die meisten ID-Modelle mit 150 kW (204 PS) und 310 Nm, ich gehe mal davon aus, dass dieser Elektromotor ersetzt wird. Es gibt auch noch einen (fast nie genutzten) Elektromotor mit 110 kW (150 PS), der ebenfalls 310 Nm besitzt.

Der Bauraum ist laut Volkswagen identisch, man kann diesen neuen Elektromotor also einfach austauschen. Allerdings gibt es noch sehr viele offene Fragen derzeit.

Volkswagen: GTX-Modelle mit mehr Leistung

Werden alle ID-Modelle diesen neuen Elektromotor bekommen? Wird der neue VW ID.3 tatsächlich noch mit dem alten Elektromotor in diesem Jahr ausgeliefert? Wird der alte Elektromotor komplett eingestellt? Und was passiert mit den GTX-Modellen?

Auf die letzte Frage kann ich euch eine Antwort geben: Die bekommen mehr Power in diesem Jahr, was logisch ist, denn dieser Motor besitzt in etwa so viel Power, wie ein VW ID.4 GTX (220 kW bzw. 299 PS mit 460 Nm Drehmoment). Ich weiß noch nicht, wie viel Power die neuen GTX-Modelle bekommen, aber es wird spürbar mehr.

Es ist aber ein seltsamer Zeitpunkt für so eine Ankündigung, denn das macht die ID-Modelle jetzt etwas unattraktiver (sofern man einen Neuwagen kaufen möchte).

