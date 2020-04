VW T-Cross und Polo: Volkswagen plant Start der Produktion

Volkswagen möchte die Produktion in Europa bald wieder anlaufen lassen, ein solcher Schritt hat sich bereits angedeutet. Ziel ist es, dass das Werk in Spanien ab dem 20. April wieder loslegt, dort werden der VW T-Cross und VW Polo gebaut.

Wie Automotive News Europe berichtet, will man mit einer von drei Schichten starten und es soll auch nur an vier Tagen in der ersten Woche gearbeitet werden. Klappt alles und bekommt man genug Bauteile von Zulieferern, sind zwei Schichten möglich.

Die Desinfektion im Werk in Spanien soll erhöht werden und die Mitarbeiter von VW müssen Masken und Handschuhe bei der Arbeit tragen. Im Werk in Spanien arbeiten knapp 4800 Mitarbeiter, bisher gibt es aber noch keine (öffentlichen) Details für die Produktion in Deutschland – da dürfte es aber sicher ähnliche Pläne geben.

