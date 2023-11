waipu.tv Cyberweek-Deal: 12 Monate lang 50 % Preisnachlass

Der Online-TV-Anbieter waipu.tv startet ab sofort seinen diesjährigen Cyberweek-Deal und bietet seinen Kunden damit eine attraktive Rabattaktion.

Während der Aktion können sowohl Neu- als auch Bestandskunden gehörig sparen, genauer gesagt wird es ein Jahr lang nur halb so teuer wie üblich. Die Rabatte gelten für verschiedene Pakete, darunter Comfort, Perfect Plus, Perfect Plus mit waipu.tv 4K Stick und Perfect Plus mit Netflix.

Ab dem heutigen 15.11.2023 können Kunden von waipu.tv das Comfort Paket für 3,75 € pro Monat, das Perfect Plus Paket für 6,50 € pro Monat, das Perfect Plus mit waipu.tv 4K Stick Paket für 8,00 € pro Monat sowie verschiedene Bundle-Angebote mit Netflix zu vergünstigten Preisen buchen.

Alle Aktionspreise der waipu.tv Cyberweek 2023 auf einen Blick:

Comfort

Nur 3,75 € statt 7,49 € im Monat

50 % Ersparnis für ganze 12 Monate

Jeden Monat 3,74 € sparen – fast 45 € in 12 Monaten sparen

Perfect-Plus

Nur 6,50 € statt 12,99 € im Monat

50 % Ersparnis für ganze 12 Monate

Jeden Monat 6,49 € sparen – fast 78 € in 12 Monaten sparen

Perfect-Plus mit 4K Stick

Nur 8,00 € statt 15,99 € im Monat

50 % Ersparnis für ganze 12 Monate

Jeden Monat 7,99 € sparen – fast 96 € in 12 Monaten sparen

Perfect-Plus mit Netflix Standard mit Werbung

Nur 8,00 € statt 15,99 € im Monat

50 % Ersparnis für ganze 12 Monate

Jeden Monat 7,99 € sparen – fast 100 € in 12 Monaten sparen

Perfect-Plus mit Netflix Standard

Nur 12,25 € statt 24,49 € im Monat (zur Buchung erst das günstigste Netflix-Paket auswählen, anschließend werden alle Pakete angeboten)

50 % Ersparnis für ganze 12 Monate

Jeden Monat 12,24 € sparen – fast 147 € in 12 Monaten sparen

Perfect-Plus mit Netflix Premium

Nur 14,75 € statt 29,49 € im Monat (zur Buchung erst das günstigste Netflix-Paket auswählen, anschließend werden alle Pakete angeboten)

50 % Ersparnis für ganze 12 Monate

Jeden Monat 14,74 € sparen – 177 € in 12 Monaten sparen

Nach 12 Monaten verlängert sich das abgeschlossene Paket um jeweils einen weiteren Monat, sofern nicht vor Ende des zwölften Monats gekündigt wird. Alle Angebote können bis zum 27.11.2023, 23:59 Uhr auf waipu.tv/cyberweek gebucht werden.

Zur waipu.tv Cyberweek →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

