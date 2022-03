waipu.tv Deals: Perfect Plus mit Netflix deutlich günstiger

Der Online-TV-Anbieter waipu.tv bietet ab heute seine neuen Streaming-Deals an. Damit spart man immerhin 33 Prozent für ein Jahr.

Bei waipu.tv gibt es ab sofort das Bundle von waipu.tv und Netflix ein Jahr lang mit 33 Prozent Rabatt buchen. Alle Top-Angebote können bis zum Montag, 7. März 2022 um 23:59 Uhr geordert werden.

Das bedeutet im Detail: Ab dem 1. März 2022 können Neukunden das Perfect Plus mit Netflix Basis-Paket zum Aktionspreis von 13,06 € pro Monat und das Perfect Plus mit Netflix Standard zum Preis von 16,41 € pro Monat oder das Perfect Plus mit Netflix Premium zum Preis von 19,76 € pro Monat für 12 Monate buchen.

Die Angebote im Überblick:

Perfect-Plus mit Netflix Basis

13,06 € statt 19,49 € pro Monat

33 % Ersparnis für 12 Monate

Jeden Monat 6,43 € sparen – über 77 € in 12 Monaten sparen

Perfect-Plus mit Netflix Standard

16,41 € statt 24,49 € pro Monat

33 % Ersparnis für 12 Monate

Jeden Monat 8,08 € sparen – über 96 € in 12 Monaten sparen

Perfect-Plus mit Netflix Premium

Nur 19,76 € statt 29,49 € pro Monat

33 % Ersparnis für 12 Monate

Jeden Monat 9,73 € sparen – über 115 € in 12 Monaten sparen

Für alle genannten Angebote gilt: Der Gutschein gewährt einmalig 12 Monate lang 33 % Rabatt auf das Perfect Plus mit Netflix Basis, Standard oder Premium-Paket. Nach den 12 Monaten verlängert sich das abgeschlossene Paket um jeweils einen weiteren Monat zum Paketpreis von 19,49 € pro Monat für das Perfect Plus mit Netflix Basis-Paket, 24,49 € pro Monat für das Perfect Plus mit Netflix Standard-Paket bzw. 29,49 € pro Monat für das Perfect Plus mit Netflix Premium-Paket, sofern Kunden nicht vor Ende des elften Monats kündigen.

Das Perfect Plus-Paket von waipu.tv vereint Free-TV, Pay-TV und Videos auf Abruf. Es beinhaltet über 100 Free-TV-Sender in HD, 46 Pay-TV-Sender und über 10.000 Inhalten auf Abruf. Allen Perfect Plus-Kunden stehen die bekannten Komfort-Funktionen wie Aufnahmespeicher, Pause und Restart zur Verfügung, obendrein ist die Nutzung auf bis zu vier Geräten inklusive.

