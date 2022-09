waipu.tv Geburtstagsaktion: 50 % Rabatt für 6 Monate

Der Online-TV-Anbieter waipu.tv bietet als Geburtstagsaktion seine neuen Streaming-Deals an. Damit spart man immerhin 50 Prozent für sechs Monate.

Der sechste Geburtstag von waipu.tv steht vor der Tür und darum gibt es aktuell wieder einen erwähnenswerten Rabatt. Immerhin 50 % Preisnachlass auf Perfect Plus, Perfect Plus mit waipu.tv 4K Stick oder Perfect Plus mit Netflix.

-->

Ab heute können Neukunden das Perfect Plus-Paket zum Aktionspreis von 6,50 € im Monat, Perfect Plus mit waipu.tv 4K Stick zum Aktionspreis von 8,00 € im Monat und Perfect Plus mit Netflix Standard zum Preis von 12,25 € im Monat für 6 Monate buchen.

Perfect-Plus

Perfect-Plus mit 4K Stick

Perfect-Plus mit Netflix Standard

Alle Angebote können bis zum 30. September 2022 um 23:59 Uhr gebucht werden.

Für das Perfect Plus- sowie das Perfect Plus mit Netflix Standard-Paket gilt: Der Gutschein gewährt einmalig sechs Monate lang 50 % Rabatt auf das Perfect Plus-Paket beziehungsweise auf das Perfect Plus mit Netflix Standard-Paket. Nach den sechs Monaten verlängert sich das abgeschlossene Paket um jeweils einen weiteren Monat, sofern nicht vor Ende des fünften Monats gekündigt wird. Ab dem siebten Monat zahlen Sie den jeweils aktuellen Preis, zur Zeit nur 12,99 € für das Perfect Plus- beziehungsweise 24,49 € für das Perfect Plus mit Netflix Standard-Paket im Monat.

Für das Kombi-Angebot Perfect Plus mit waipu.tv 4K Stick gilt: Das Angebot besteht aus dem Perfect Plus-Paket sowie dem monatlichen Mietpreis für einen (1) waipu.tv 4K Stick und hat eine Mindestvertragslaufzeit von 12 Monaten. In den ersten sechs Monaten kostet das Paket je 8,00 € im Monat, ab dem siebten Monat nur 15,99 € im Monat. Mit dem Versand des Sticks fallen zusätzlich einmalig 4,99 € Versandkosten an. Ab dem 13. Monate verlängert sich das Paket um jeweils einen weiteren Monat zum jeweils aktuellen Preis, zur Zeit 15,99 € und ist monatlich kündbar.

Die Einlösung der Gutscheine ist möglich, solange der Vorrat reicht, jedoch höchstens bis zum 30.09.2021, 23:59 Uhr. Der Anbieter behält sich das Recht vor, die Aktion ohne Angabe von Gründen vorzeitig zu beenden.

Pro Account ist nur ein Gutschein einlösbar. Nicht kombinierbar mit anderen Aktionsgutscheinen und weiteren Preisaktionen und nicht übertragbar. Keine Barauszahlung. Das Angebot ersetzt sämtliche andere kostenfreie Probezeiträume, die von waipu.tv gewährt werden und stellt keine zusätzliche Probephase dar. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.