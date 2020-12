Warner Bros. kündigt erste Filme für 2023 an

Warner Bros. hat letzte Woche die ersten Kinofilme für 2023 angekündigt. Dazu gehört unter anderem „Furiosa“. Das ist die Fortsetzung von „Mad Max: Fury Road“ und man peilt den 23. Juni 2023 an. Am 21. Juli soll „Coyote vs. Acme“ in die Kinos kommen und am 20. Dezember ist „The Color Purple“ geplant.

Das Unternehmen wurde vor ein paar Tagen von vielen Vertretern der Branche kritisiert, da man kommendes Jahr alle Filme parallel im Kino und bei HBO Max veröffentlichen wird. Anscheinend geht man aber davon aus, dass die Kinos die Pandemie trotzdem überleben werden und rechnet daher mit neuen Kinofilmen.

Es ist noch unklar, was Warner Bros. für 2022 geplant hat und auch hier hat man noch keine Aussage getroffen. Ich gehe aber davon aus, dass man kommendes Jahr schauen wird, wie sich die Pandemie entwickelt und wie gut der Release bei HBO Max ankommt. Die Filmstudios müssen von nun an flexibler werden.

