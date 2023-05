Warum die Polizei in den USA jetzt Apple AirTags empfiehlt (und verschenkt)

Nach der Kritik an den AirTags von Apple, da man (bis heute) recht gut für Stalking nutzen kann, geht es mittlerweile in die andere Richtung. In New York hat die Polizei am Wochenende sogar eine doch sehr ungewöhnliche Empfehlung ausgesprochen.

Das NYPD empfiehlt die AirTags von Apple und merkt an, dass man diese Tracker an Stellen im Auto platzieren sollte, die Diebe nicht so leicht finden. Grund ist die Diebstahlwelle, denn Hyundai und Kia haben eine große Sicherheitslücke. Und das geht mittlerweile sogar so weit, dass das ein TikTok-Trend wurde (verrückte Zeit).

Doch ist es ein gutes Signal, wenn man die AirTags so vermarktet? Apple will das jedenfalls nicht, denn das Unternehmen betont, dass das „kein Diebstahlschutz“ ist. Da ist es schwierig, wenn die Polizei die AirTags jetzt genau so positioniert.

In den USA werden sogar AirTags in gewissen Gebieten verschenkt und wenn man bedenkt, dass jetzt bald die Reisezeit losgeht, dann dürften die AirTags bald wieder ausverkauft sein. Aktuell sind die Apple AirTags allerdings noch sehr gut lieferbar.

