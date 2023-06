Was ist eigentlich mit dem neuen Apple CarPlay?

Apple präsentierte viele Dinge im Rahmen der WWDC 2023, wobei ich sagen muss, dass die Software in diesem Jahr doch eher unspektakulär ausfällt. Und das ist für mich sogar untertrieben. Aber ich kann es verstehen, es gibt ein anderes Highlight.

Was ist mit dem neuen Apple CarPlay?

Eine Sache habe ich allerdings vermisst, da ich sie gerne und viel nutze: Was ist mit Apple CarPlay? Da wurde vor einem Jahr eine komplett neue Generation gezeigt und in diesem Jahr war sie nicht mehr zu sehen. Also gar nicht, auf keinem Slide.

Was ist passiert? Kommt das neue CarPlay noch? Kommt es jetzt mit iOS 17? Und was ist mit den Partnern? Apple wollte 2023 die ersten Autos mit vielen Marken ankündigen, die das neue CarPlay unterstützen. Bisher gab es keine Ankündigung.

Ich habe mich in den letzten Monaten auch immer wieder bei einigen Marken auf dieser Liste umgehört und auch inoffiziell mit Personen gesprochen und ich sage es mal so: Ich weiß nicht, ob das neue CarPlay wirklich so gut angenommen wird.

Hat das neue Apple CarPlay eine Zukunft?

Da war 2020 und 2021 vielleicht etwas viel Euphorie bei einigen Marken dabei, in der Zwischenzeit und nach der Ankündigung von 2022 hat sich das aber wieder ein bisschen geändert und vor allem die Volkswagen AG ist nicht mehr so optimistisch.

Geht das neue Apple CarPlay vielleicht sogar den gleichen Weg wie die AirPower und verschwindet es irgendwann in der Versenkung? Ausschließen würde ich das nicht mehr, denn die WWDC wäre der Zeitpunkt für die Details dazu gewesen.

Viele Marken wollen die oben gezeigten Bereiche (z.B. Tacho) jedenfalls nicht an fremde Marken abgeben und einige (Mercedes) haben erkannt, dass sie das bei Android nicht tun müssen, da können sie das OS und die Apps selbst anpassen.

Ich habe die WWDC 2023 mit Spannung abgewartet, da es seit der Preview vor einem Jahr exakt gar keine neuen Informationen gab, aber sie stimmt mich nicht zuversichtlich. Meine Vermutung ist, dass es entweder eingestellt wurde oder man geht einen neuen Weg, der dann allerdings auch eine Ecke abgespeckter sein wird.

