Kommentar: Warum Apple Vision Pro scheitern könnte

Da ist es also, das erste VR-Headset von Apple, welches diesen Markt laut Tim Cook revolutionieren soll. Es dürfte die letzte große Ankündigung des Chefs sein, bevor dann in den nächsten Jahren sicher ein neuer CEO das Ruder übernimmt.

Technisch sieht das Apple Vision Pro beeindruckend aus, es ist vollgepackt mit der besten Technik dieser Sparte und es bekam viel Aufmerksamkeit auf einer Keynote. Die Börse nahm die Ankündigung eher skeptisch an und ich bin das auch noch.

Video: Kommentar zu Apple Vision Pro

Apple Vision Pro: Der Preis ist heiß

Das liegt an zwei Gründen und der erste ist natürlich der Elefant im Raum, der Preis. Ja, mit Blick auf die Technik und Produkte wie Microsoft HoloLens mag das okay sein, aber ich hatte nicht den Eindruck, dass Apple in diese kleine Nische möchte.

3.500 Dollar ohne Steuern, das dürften um die 4.500 Euro mit Steuern, Zubehör, Zeiss-Linsen und Co. in Deutschland werden. Für gewisse Office-Nutzer ist das kein Problem, aber soll sich Apple Vision Pro nur bei Google Glass einreihen?

Sollte Apple wirklich den Massenmarkt anpeilen, und diesen Eindruck hatte ich auf der Keynote, dann muss der Preis runter. Und das nicht nur ein bisschen, massiv.

Gehen wir aber mal davon aus, dass die Gerüchte stimmen, was bei vielen zutraf, dann wird ein günstigeres Modell kommen, was ca. die Hälfte kosten soll. Sind wir mal sehr optimistisch und werfen hier doch einfach mal 1.500 Dollar in den Raum.

Ist eine VR-Brille, die technisch nicht mit dem Pro-Modell mithalten kann, für 2.000 Euro die Lösung? Schwierig. Selbst 1.500 Euro sind hoch angesetzt und einen Preis von 999 Euro, der gut wäre, halte ich für lange Zeit für durchaus unrealistisch.

Das mit der Zeit ist auch so ein Thema, denn Apple Vision Pro kommt in über einem Jahr zu uns, ein Nachfolger dann nicht vor 2025, eher 2026, und eine günstigere Version? 2027? Was mich in diesem Fall jedoch zu meinem zweiten Punkt bringt.

Apple Vision Pro: VR ist eine Nische

Wird sich VR in dieser Zeit wirklich durchsetzen? Wird das Metaverse, von dem Mark Zuckerberg träumt, das „nächste große Ding“? Ich will nicht dagegen wetten, aber ich nutze recht viel VR und sehe das kritisch. Für Gaming und vielleicht einen Film im Flieger, super, aber sonst? Die Realität ist doch gar nicht so schlecht.

Ich lese oft, dass es dumm ist, wenn man gegen Apple wettet. Stimmt auch oft, aber es gibt nicht nur das Apple iPad und die Apple Watch, es gibt auch den Apple HomePod und auch der Apple TV ist jetzt nicht das große Massenmarktprodukt.

Wird Apple Vision Pro das Level einer Apple Watch erreichen? Dieses Ziel hat das Unternehmen wohl, diesen Eindruck weckte die Keynote. Ich würde es aktuell eher auf einem Level mit dem HomePod sehen. Eines der besten Produkte in dieser Kategorie, aber es ist eher eine Nische und am Ende ist das Produkt sehr teuer.

Apple Vision Pro: Nische oder Massenmarkt

Das bedeutet nicht, dass Apple Vision Pro scheitert, das wirft eben nur die Frage auf, ob visionOS wirklich die große neue Plattform wird, die man uns gestern (und den Entwicklern) verkaufen wollte? Möglich, ja, das Potenzial ist mit Sicherheit da.

Allerdings bin ich skeptischer, als bei den letzten Produktankündigungen, denn die Uhr und das Tablet konnte man schnell sehr günstig anbieten und das sehe ich hier noch nicht. Jedenfalls nicht in den kommenden Jahren, langfristig durchaus.

Doch dann ist eben die große Frage, ob VR wirklich ein so großes Gebiet wird.

Eins wird es aber: Spannend. Die Ankündigung von iOS und Co. hat gezeigt, dass die „alten“ Kategorien ihren Höhepunkt hinter sich haben und Apple fehlt ein neues und wachstumsstarkes Feld (der Automobilsektor wäre da auch noch interessant).

Ich mag es jedenfalls, wenn ein Unternehmen eine Kategorie aufmischen will und Apple hat das nötige Kleingeld, um VR und AR zu verändern. Allerdings glaube ich in diesem Fall nicht, dass das gegeben ist und leicht wird das definitiv auch nicht.

