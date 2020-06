Wear OS: Google plant neues Tile für Händewaschen

Google verteilte im Frühjahr bereits ein Update für die Uhren-App, welches eine Erinnerung zum Händewaschen mitbrachte. Das ist wichtig in der heutigen Zeit und man sollte sich hier auch ein paar Sekunden dafür Zeit nehmen.

Mit Wear OS 2.37 scheint Google den Hinweis dafür auch in die Android-App zu packen und bewirbt es prominent mit dem Logo der WHO. Außerdem gibt es noch ein paar Informationen, warum das Händewaschen so wichtig ist.

-->

Wie 9TO5Google berichtet, scheint man auch ein Tile geplant zu haben, welches die Zeit beim Händewaschen anzeigt. Es ist aber noch nicht aktiv, selbst wenn man die neue Version der Wear OS-App bereits installiert hat. Vermutlich wird Google diese neue Funktion in den nächsten Tagen über die Server aktivieren.

