Wegen hoher Nachfrage: ALDI SÜD baut veganes Sortiment aus

ALDI SÜD rückte in dieser Woche wegen des Weltvegantags die pflanzliche Ernährung in den Mittelpunkt und unterstreicht sein wachsendes pflanzliches Sortiment.

Laut einer Forsa-Umfrage sind 29 Prozent der Befragten in Deutschland bereit, mehr vegane Produkte zu kaufen, wenn es eine größere Auswahl an pflanzlichen Alternativen zu tierischen Produkten gäbe. Darauf will der Konzern reagieren.

ALDI SÜD zeichnet sich bereits durch ein Angebot von mehr als 950 Produkte mit der Veganblume oder dem V-Label aus und wurde zum„ veganfreundlichsten Discounter 2023“ gekürt.

Das Unternehmen plant, sein veganes Sortiment bis Ende 2024 auf 1.000 gekennzeichnete Produkte zu erweitern, um der Nachfrage nach pflanzlichen Alternativen gerecht zu werden. Gezählt werden dabei mit dem V-Label vegan oder der Veganblume gekennzeichnete Food- und Kosmetik-Produktsorten (Standard-, Aktions- und Saisonware) über das Jahr verteilt bei ALDI SÜD.

Laut einer aktuellen GfK-Umfrage gaben kürzlich 57,5 Prozent der Befragten an, schon einmal vegane Alternativprodukte gekauft zu haben. Damit sind diese im „Mainstream“ angekommen.

