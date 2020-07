WhatsApp verteilt animierte Sticker

Die animierten Sticker für WhatsApp wurden neulich offiziell vorgestellt und landen nun bei den Nutzern. Es gibt zudem weitere Neuerungen.

In den neuesten Versionen von WhatsApp sind nun die animierten Sticker verfügbar. Diese sind im Grunde eine Kombination aus Sticker und GIF und können ab sofort im Sticker-Bereich der App heruntergeladen werden.

Außerdem ist jetzt das Hinzufügen eines neuen Kontakts einfacher. Es ist nämlich nun möglich, den QR-Code einer Person zu scannen, um sie den eigenen Kontakten hinzuzufügen.

Es gibt auch Verbesserungen bei Gruppen-Videoanrufen. So kann man nun bestimmte Personen durch Tippen und Halten in den Fokus rücken. Was mir persönlich zudem noch gefällt: Auf der Apple Watch sieht man die Sticker nun als große Vorschau.

