Später lesen: WhatsApp entfernt das Archiv

WhatsApp testet aktuell eine neue Funktion, bei der die „Archivierten Chats“ bald durch ein „Später lesen“ ersetzt werden. Entdeckt hat das wie so oft die bekannte und zuverlässige Quelle WABetaInfo, die Details in der App vorab aufdeckt.

WhatsApp: Archivierte Chats verschwinden

Eine aktuelle Beta von WhatsApp enthält diese neue „Read Later“-Funktion bereits und dort findet man auch einen Hinweis, wenn man sie das erste Mal öffnet, dass das Archiv nun eingestellt wurde und die Später lesen-Funktion dieses ersetzt hat:

Die neue Funktion findet man aber weiterhin an der bekannten Archiv-Stelle:

Es gibt keine Hinweise mehr, wenn man eine Nachricht bekommt. Diese bleibt dann im „Später lesen“-Bereich, bis man sie wieder in den normalen Chat-Bereich holt. Wie man auf dem Screenshot oben sieht, will WhatsApp dafür sorgen, dass es weniger „Unterbrechungen“ gibt. Wobei der Name eher ungeschickt gewählt ist.

Ich finde ein „Später lesen“ fordert irgendwie mehr dazu auf, dass man da eben später reinschaut, als das Wort „Archiv“. Die Funktion wird aber noch getestet und es ist unklar, wann sie kommt und ob sich bis zum Release noch etwas ändert. Wir werden das beobachten und euch dann natürlich wie immer hier informieren.

