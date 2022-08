WhatsApp: So bekommt ihr die ganz neue Windows-App

Wer bisher WhatsApp auf einem PC mit Windows genutzt hat, der konnte entweder die Web-Version oder eine webbasierte Desktop-Version nutzen. Ab sofort gibt es eine native und komplett neue App für Windows, die man herunterladen kann.

WhatsApp: Native App für Windows ist da

Die neue Windows-App für WhatsApp ist im Microsoft Store erhältlich und sie ist natürlich weiterhin kostenlos. Doch warum hat man diese App für Windows neu entwickelt? Dafür nennen euch die Entwickler von WhatsApp drei gute Gründe:

Du profitierst von einer erhöhten Zuverlässigkeit und Geschwindigkeit.

Die App wurde für dein Desktop-Betriebssystem entworfen und optimiert.

Benachrichtigungen und Nachrichten gehen auch dann ein, wenn dein Telefon offline ist.

Und wie meldet man sich in der neuen Windows-App an? Auch da gibt es Hilfe:

Öffne WhatsApp auf deinem Telefon.

Tippe bei Android-Geräten auf Weitere Optionen oder bei iPhones auf Einstellungen.

Tippe auf Verknüpfte Geräte.

Richte die Kamera deines Telefons auf den QR-Code, der in deiner WhatsApp Desktop App angezeigt wird.

Kennt man so, WhatsApp hat den grundsätzlichen Aufbau am Desktop nicht neu erfunden. Und was ist mit Macs? Eine native macOS-App „befindet sich derzeit noch in der Entwicklung“ und soll dann laut WhatsApp auch bald erscheinen.

