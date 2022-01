Wi-Fi 6: WLAN wird schneller und komplexer

Seit Ende 2018 haben wir „einfache“ Bezeichnungen für unser WLAN. Statt Wi-Fi 802.11ax haben wir Wi-Fi 6 bekommen und Wi-Fi 802.11ac nennen wir seit dem Wi-Fi 5. Wobei das kaum einer gehört hat, da Wi-Fi 6 da schon der neue Standard war.

Anfang 2020 bekamen wir dann Wi-Fi 6E und somit auch das 6 GHz-Spektrum dazu. Es gibt weiterhin viele Geräte und Router ohne Wi-Fi 6E und als wäre die Sache damit nicht schon komplex genug, gibt es jetzt auch Wi-Fi 6 Release 2.

Die Wi-Fi Alliance hat im Rahmen der CES 2022 also eine neue Version angekündigt und wird noch vor Wi-Fi 7 ein paar Dinge optimieren. Man spricht hier von einer besseren Uploadgeschwindigkeit, Performance, Powermanagement und mehr.

Wi-Fi CERTIFIED 6 Release 2 adds support for uplink multi-user multiple input, multiple output (multi-user MIMO) to deliver smoother streaming services and video conferencing, faster uploads, and more reliable gaming. Additionally, three power management features improve Wi-Fi CERTIFIED 6 power efficiency, benefitting enterprise, industrial, and Internet of Things (IoT) applications.