Wi-Fi 7 ist da: Das kann der neue WLAN-Standard

Die Wi-Fi Alliance hat die CES 2024 in Las Vegas genutzt, um den Startschuss für Wi-Fi 7 zu geben, den neuen WLAN-Standard für die kommenden Jahre. Es gibt zwar schon erste Produkte mit Wi-Fi 7, aber ab jetzt werden diese auch zertifiziert.

Das bedeutet, dass die Behörde hinter dem Standard mit 233 neuen Produkten in diesem Jahr rechnet, die Wi-Fi 7 unterstützen. Bis 2028 sollen es dann schon 2,1 Milliarden Produkte werden, der Standard soll sich jetzt sehr „schnell verbreiten“.

Die Neuerungen findet ihr in der Grafik über diesem Abschnitt, etwas weiter unten in einer Übersicht und ganz unten in einem Video. Wi-Fi 7 ist die Abkürzung für den 802.11be-Standard (ax ist beispielsweise als Wi-Fi 6 und ac als Wi-Fi 5 bekannt).

Der Fokus liegt auf besserem Streaming, auf VR, AR und XR, auf Autos, auf Gaming und neben dem „Internet der Dinge“ auch auf 3D-Training im Bildungsbereich. Wir haben zwar schon Produkte mit Wi-Fi 7 gesehen, aber da wird 2024 eine richtige Welle auf uns zukommen. Vor allem die IFA im September dürfte im Fokus stehen.

Wi-Fi 7: Das ist neu bei WLAN

320-MHz-Kanäle: Verfügbar in Ländern, die das 6-GHz-Band für

Wi-Fi zur Verfügung stellen, verdoppeln ultrabreite Kanäle die derzeit breiteste Kanalgröße, um Multigigabit-Gerätegeschwindigkeiten und hohen Durchsatz zu ermöglichen

Verfügbar in Ländern, die das 6-GHz-Band für Wi-Fi zur Verfügung stellen, verdoppeln ultrabreite Kanäle die derzeit breiteste Kanalgröße, um Multigigabit-Gerätegeschwindigkeiten und hohen Durchsatz zu ermöglichen Multi-Link Operation (MLO): Ermöglicht Geräten das gleichzeitige Senden und Empfangen von Daten über mehrere Links, um den Durchsatz zu erhöhen, die Latenzzeit zu verringern und die Zuverlässigkeit zu verbessern

Ermöglicht Geräten das gleichzeitige Senden und Empfangen von Daten über mehrere Links, um den Durchsatz zu erhöhen, die Latenzzeit zu verringern und die Zuverlässigkeit zu verbessern 4K QAM: Erzielt 20 % höhere Übertragungsraten als 1024 QAM

Erzielt 20 % höhere Übertragungsraten als 1024 QAM 512 Compressed Block Ack: Verbessert die Effizienz und reduziert den Overhead

Mehrere RUs an eine einzige STA: Verbesserte Flexibilität bei der Planung von Frequenzressourcen zur Steigerung der Frequenzeffizienz

Verbessert die Effizienz und reduziert den Overhead Mehrere RUs an eine einzige STA: Verbesserte Flexibilität bei der Planung von Frequenzressourcen zur Steigerung der Frequenzeffizienz Getriggerter Uplink-Zugang: optimiert den von Wi-Fi 6 definierten getriggerten Uplink-Zugang, um latenzempfindliche Datenströme zu ermöglichen und QoS-Anforderungen zu erfüllen

optimiert den von Wi-Fi 6 definierten getriggerten Uplink-Zugang, um latenzempfindliche Datenströme zu ermöglichen und QoS-Anforderungen zu erfüllen Emergency Preparedness Communication Services (EPCS): Bietet den Nutzern eine nahtlose NSEP-Serviceerfahrung (National Security & Emergency Preparedness) bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der Priorität und Dienstqualität in Wi-Fi-Zugangsnetzwerken

