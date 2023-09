Amazon zeigt Router mit neuer Wi-Fi 7-Technologie

So langsam aber sicher setzt sich Wi-Fi 6E durch, doch so langsam aber sicher befinden wir uns dann auch in der Übergangsphase zu Wi-Fi 7. Immer mehr neue Produkte haben den Standard verbaut und vor allem Router machen den Anfang.

Da hat Amazon gestern den Amazon eero Max 7 Triband-Mesh-WLAN-Router für 699 Euro vorgestellt, der auch „bald verfügbar“ sein wird. Es gibt hier zwei 10-Gigabit-Ethernet-Ports und kabellosen Geschwindigkeiten von bis zu 4,3 Gbit/s.

Wi-Fi 7 bietet mehr als die doppelte Geschwindigkeit im Vergleich zu Wi-Fi 6, was eine höhere Kapazität, eine geringere Latenz und mehr Effizienz in deinem Netzwerk bedeutet.

Amazon führt damit also auch die neue Max-Geräteklasse ein, deren Anspruch ein „Premium-Erlebnis“ bieten soll. Es ist der bisher schnellste Triband-Mesh-WLAN-Router von eero (eero wurde 2019 übernommen und startete kurz danach bei uns).

Ich habe bisher noch keine Erfahrung mit eero gemacht, aber 700 Euro sind eine Ansage für viele Menschen. Matter ist aber natürlich auch dabei. In den USA gibt es auch 2er- und 3er-Packs, in Deutschland ist bisher nur ein 7er-Router gelistet.

Alexa, welche neuen Funktionen bekommst du? Amazon hat im Rahmen des heutigen Events einige Neuheiten vorgestellt und man sprach nicht nur über neue Hardware, von der es in diesem Jahr erstaunlich wenig Neuheiten gibt, sondern sehr […]20. September 2023 JETZT LESEN →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->