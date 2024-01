So wirbt Apple für die erste Vision-Brille

Apple schickt am 2. Februar die erste XR-Brille (Mischung aus VR und AR, man will aber eher nicht als VR-Hersteller wahrgenommen werden, weil es das eben schon häufig gibt) ins Rennen. Zum Start gibt es die Vision Pro jedoch nur in den USA.

Passend zu den Vorbestellungen, die am 19. Januar starten und sicher auch von ersten Reviews aus den USA begleitet werden, hat Apple auch einen ersten Clip veröffentlicht, mit dem man die Vision Pro ab sofort in den USA vermarkten wird:

Dabei fällt auf, dass es nicht um Features wie die Displays, Kameras und andere Dinge der Apple Vision Pro geht. Apple möchte zeigen, dass es „normal“ ist, wenn man so eine Brille trägt. Die erste Vision-Brille wird als „hippes“ Gadget gezeigt.

Doch wer Apple schon länger verfolgt, der weiß, dass das auch eine Anspielung an den ersten Werbeclip für das Apple iPhone ist. Hier wollte Apple auch in erster Linie zeigen, dass das iPhone neu, aber am Ende auch ein ganz normales Telefon ist:

Für Apple ist das die erste komplett neue Produktkategorie seit Jahren und nicht nur das, Tim Cook wirbt schon seit einer gefühlten Ewigkeit für eine sehr starke Zukunft mit AR und VR. Die Vision ist nur ein Anfang, wie das erste iPhone damals.

Mal schauen, ob sich die Apple Vision in eine Reihe mit dem Apple iPhone einreiht oder eher mit Produkten wie dem Apple HomePod. Entscheidend wird dabei, wie sich die Preise entwickeln, denn zum Start verlangt Apple eben stolze 3.499 Dollar.

