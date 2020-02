Windows + Devices: Microsoft mit neuer Struktur

Microsoft hat in den letzten Jahren immer mehr Surface-Produkte auf den Markt gebracht und Ende 2020 wird man mit dem Surface Neo auch eine neue Kategorie erobern. Daher war es laut ZDNet jetzt Zeit für eine neue Struktur bei Microsoft.

Panos Panay wird ab dem 25. Februar (es ist noch nicht offiziell bestätigt, aber es gibt mehrere gute Quellen) eine neue Abteilung namens „Windows + Devices“ leiten. Man vereint also die Hardware mit der Software bei Windows.

Joe Belfiore wird in diesem Jahr zum Office-Team dazustoßen, das alte Gesicht von Windows Phone/Mobile wird also auch nicht das neue Gesicht, wenn Microsoft in diesem Jahr das erste Surface-Smartphone mit Android veröffentlicht.

Doch Panos Panay dürfte eine gute Wahl für das nächste Kapitel von Microsoft sein, er hat das bei den letzten Veranstaltungen gut gemacht und ich bin mir sicher, dass wir ihn in diesem Jahr auch sehr oft auf der Bühne sehen werden.

