Withings Sleep Analyzer: Im Doppelpack günstiger

Mit dem Sleep Analyzer bietet Withings eine Schlafsensormatte, die klinisch validiert ist und Schlafapnoe erkennen soll. Nun ist sie im Doppelpack günstiger zu haben.

Rund um den „Weltschlaftag“ am 18. März präsentiert Withings ein „exklusives“ Angebot auf Amazon, welches ab sofort verfügbar ist. Zwei Sleep Analyzer werden für einen Bundle-Preis Preis von 229 € angeboten.

Aber Obacht: Withings gibt zudem folgendes an: „In einer besonderen Promotion-Aktion bis zum 19. März wird das Bundle zu einem noch besseren Preis zu haben sein.“ Es dürfte also in Kürze eine weitere Preissenkung anstehen, auch wenn der Satz etwas nebulös formuliert ist.

Das derzeit verfügbare Angebot richtet sich vor allem an Paare. Die Preise für ein einzelnes Produkt sind in der letzten Zeit auch durchaus gesunken, sodass die Aktion kein Hammerdeal ist, aber dennoch kann sich das Angebot sehen lassen. Zumal auch der Service bei Amazon in der Regel sehr brauchbar ist. Wie dann die erneute Preissenkung aussehen wird, ist aktuell noch unklar.

Laut Withings ist der Sleep Analyzer ein nicht-invasiver Sensor zur Erkennung von Schlafapnoe, einer oft undiagnostizierten Erkrankung, bei der Menschen Atemaussetzer im Schlaf erleiden. Die in der Health-Mate-App gesammelten Messwerte können mit einem Arzt oder einer medizinischen Fachkraft geteilt werden.

Auswertung über Health-Mate-App

Der Sleep Analyzer ist mit Sensoren und Technologien ausgestattet, um den Schlaf zu analysieren und erkennt laut Withings Schlafapnoe durch die Analyse von Vitalfunktionen wie Atmung und Herzfrequenz sowie Bewegungs- und Schnarchüberwachung.

Jeden Morgen erhalten Nutzer in ihrer Health-Mate-App eine detaillierte, „laborgenaue“ Analyse der Nacht mit Schlafphasen (Tiefschlaf, Leichtschlaf und REM) und ihrer Dauer sowie Schlafdauer und Unterbrechungen.

Weiter wird die Anzahl und Dauer der Schnarchepisoden sowie die kontinuierliche Herzfrequenz im Schlaf zur Ermittlung der Schlafphasen angezeigt. Anhand dieser Messwerte wird ein Schlaf-Index errechnet, der anzeigt, wie erholsam die Nachtruhe war und wie diese verbessert werden kann.

Dabei wird die Nacht in sechs aussagekräftige Indikatoren mit farbcodiertem Feedback unterteilt. Die gesammelten Ergebnisse können über die Health-Mate-App mit einem Arzt oder einer medizinischen Fachkraft zur Diagnostizierung von Schlafapnoe geteilt werden.

Sleep Analyzer wurde umfassend an Patienten in einem Schlaflabor getestet – im direkten Vergleich mit der Polysomnographie (PSG), dem klinischen Goldstandard der Schlafdiagnostik. Sleep Analyzer wurde damit klinisch validiert und gilt als medizinisches Gerät. Sleep Analyzer dient nicht nur dazu, Schlafapnoe zu erkennen, sondern kann betroffene Patienten dabei unterstützen, die Effizienz ihrer Schlafapnoe-Therapie, z.B. mit einem CPAP-Beatmungsgerät, zu überprüfen.

Dank der IFTTT-Integration können Lichtquellen, Thermostate und andere Smart Home-Geräte durch Zubettgehen und Aufstehen gesteuert werden.

