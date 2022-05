Wohnzimmer-Style in der Bahn: Neues ICE-Design kommt erst Ende 2023

Der Innenraum der zukünftigen ICE-Flotte wird komplett neu gestaltet, wie die Bahn in dieser Woche verkündet hat. Die Fahrgäste sollen sich dabei „wie im eigenen Wohnzimmer“ fühlen.

Mit neu konzipierten Sitzen, mehr Funktionalität, neuen Farben und langlebigen Materialien bekommen die Fernzüge laut Bahn eine zeitgemäße Ausstattung. Erleben können die Fahrgäste das neue Design erstmals im Dezember 2023 im 17. Zug des neuen ICE 3neo. Ab diesem Zeitpunkt wird diese Ausstattung in alle neu beschafften Fernverkehrszüge eingebaut.

-->

Die neuen Sitze sind als persönlicher Rückzugsort konzipiert: Eine harmonische Formgebung, moderne Materialien wie Holzdekor und Bezüge aus hochwertigem Gewebe mit 85 Prozent Wollanteil in nuancierten Farben bestimmen das neue Erscheinungsbild. Für die Sitzbezüge sind warme Grautöne in der 1. Klasse vorgesehen, Blautöne in der 2. Klasse und Burgundy im Bordrestaurant. Mehr Funktionalität bieten Elemente wie eine Tablet-Halterung oder Kleiderhaken in jeder Rückenlehne.