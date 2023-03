WWDC 2023: Apple plant wohl mehrere neue Macs mit M3-Chip

Laut Mark Gurman soll Apple neue Macs für die kommenden Monate geplant haben und wir werden zwischen Frühling und Sommer ein neues MacBook Air mit 13 Zoll und die neue Version mit 15 Zoll sehen. Wann? Die WWDC wäre ein guter Zeitpunkt.

Kommt der Apple M3 schon im Sommer?

Das kommt nicht überraschend, doch die große Frage lautet: Welcher Chip ist hier verbaut? Sehen wir schon den Apple M3? Falls die neuen MacBooks, vor allem das große Modell, was sicher nicht günstig wird, mit einem Apple M2 kommen, dann werden sie laut Mark Gurman sehr schnell veraltet wirken, denn der neue M3 kommt.

Apple soll an einem neuen iMac arbeiten, der mit einem M3 ausgestattet ist und der im zweiten Halbjahr 2023 erscheint. Der M3 steht also schon in der Pipeline, wird man da wirklich kurz vorher zwei M2-MacBooks zeigen? Ich gehe nicht davon aus.

Das aktuelle MacBook Air kommt mit dem M2 unter der Haube daher, sollte Apple eine neue Version zeigen, dass sicher nicht erneut mit einem M2. Das neue iPad Pro erwähnt Mark Gurman übrigens auch in der aktuellen Ausgabe es Mail-Newsletters, doch da bleibt es bei Anfang 2024 (und es gibt natürlich den M3 unter der Haube).

PS: Apple hat den M2 letztes Jahr mit dem neuen MacBook Air im Juni vorgestellt, vielleicht ist die WWDC ab sofort der Zeitpunkt für eine neue M-Chip-Generation.

Video: Aktuelle Apple-News im Überblick

