Xbox bekommt über 40 neue Spiele in den nächsten Wochen

Microsoft hat diese Woche die „Xbox Games Spotlight“-Aktion angekündigt, die neue Spiele für die Xbox hervorheben soll. In den kommenden Wochen werden über 40 neue Spiele erscheinen und diese möchte man ganz aktiv bewerben.

Diese Spiele kommen aber nicht auf einen Schlag, sie werden Woche für Woche im Xbox Store erscheinen. Dazu gehören bekannte Spiele wie Tunic (kommt nächste Woche), aber es wird auch neue Spiele geben, die man hier hervorheben möchte.

-->

Es handelt sich um kleinere Spiele von kleineren Studios, also keine AAA-Spiele, und einige davon wird es auch direkt im Xbox Game Pass geben. Die neuen Spiele werden jeden Mittwoch via Twitch präsentiert und sind dann am Donnerstag im Xbox Store verfügbar. Und es gibt auch noch einen kleinen Kaufanreiz für alle.

Wer über 50 Euro für die ausgewählten Xbox-Spiele bezahlt, der bekommt 5000 Microsoft Rewards Punkte. Weitere Details und eine erste Preview für die Spiele, die uns kommende Woche im Xbox Store erwarten, gibt es im offiziellen Xbox Blog.

Xbox Game Pass im März: Ein Highlight und ein „fehlendes“ Spiel Wir wissen, welche Spiele uns im März im Xbox Game Pass erwarten. Die Liste findet ihr weiter unten und die ersten zwei Spiele sind ab sofort verfügbar. Die Cloud-Version des Flight Simulator könnte für Xbox One-Nutzer spannend sein. Doch mein…1. März 2022 JETZT LESEN →

-->