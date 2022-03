Xbox Game Pass im März: Ein Highlight und ein „fehlendes“ Spiel

Wir wissen, welche Spiele uns im März im Xbox Game Pass erwarten. Die Liste findet ihr weiter unten und die ersten zwei Spiele sind ab sofort verfügbar. Die Cloud-Version des Flight Simulator könnte für Xbox One-Nutzer spannend sein.

Doch mein Highlight erscheint erst am 10. März, denn da landet Guardians of the Galaxy von Square Enix im Abo. Nach Avengers hatte ich keine Erwartungen an das Spiel, es wurde aber eines der Highlights von 2021. Wer die Marvel-Filme mag, der bekommt hier meiner Meinung nach eine gute Geschichte mit einem guten Spiel.

Tunic nicht im Xbox Game Pass

Und noch eine Sache, die fehlt, wobei sie nie für den Xbox Game Pass angekündigt wurde, daher auch die Anführungszeichen in der Überschrift. Tunic erscheint am 16. März und da es ein Teil der ID@Xbox-Reihe und exklusiv für die Xbox ist, hätte ich fest damit gerechnet, dass die Entwickler das auch im Abo pushen wollen.

Tunic ist ein Zelda-ähnliches Spiel, welches ich im Dezember gelobt habe. Ich bin weiterhin sehr gespannt auf Tunic, weiß aber nicht, ob ich es wirklich kaufen soll, denn irgendwie habe ich das Gefühl, dass es irgendwann im Xbox Game Pass landet.

Xbox Game Pass im März

Far: Changing Tides (Cloud, Console, and PC)

Microsoft Flight Simulator (Cloud)

Lightning Returns: Final Fantasy XIII (Console and PC) – March 3

Kentucky Route Zero (Cloud, Console, and PC) ID@Xbox – March 10

Lawn Mowing Simulator (Xbox One) ID@Xbox – March 10

Marvel’s Guardians of the Galaxy (Cloud, Console, and PC) – March 10

Young Souls (Cloud, Console, and PC) ID@Xbox – March 10

