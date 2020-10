Xbox Game Pass: xCloud für iOS soll Anfang 2021 kommen

Microsoft startete vor ein paar Wochen mit xCloud für den Xbox Game Pass, der Streamingdienst für Spiele ist kostenlos, wenn man die Ultimate-Version nutzt.

Man kann Cloud Gaming (xCloud wird nicht mehr als xCloud vermarktet, das war nur der Name für die Preview) allerdings nur mit Android-Smartphones nutzen, da es zwar eine App für iOS und iPadOS gäbe, Apple diese aber nicht zulässt.

Xbox: Cloud Gaming im Browser

Microsoft arbeitet laut dem gut informierten Tom Warren von The Verge weiterhin an der App für iOS und hofft, dass Apple die Richtlinien im App Store irgendwann lockert, oder eventuell auch von Behörden dazu gezwungen wird. Doch man verlässt sich nicht darauf und arbeitet derzeit an einer weiteren Lösung.

Man möchte den Xbox Game Pass Ultimate mit Cloud Gaming ab Anfang 2021 auch noch über den Browser anbieten und dann soll er auch für iOS und iPadOS verfügbar sein. Diesen Weg (Browser) geht übrigens auch Amazon mit Luna.

Windows PCs sollen ebenfalls 2021 unterstützt werden, bisher gibt es aber noch keine Details für Set-Top-Boxen mit Android TV, Macs und tvOS wird man über den Browser auch nicht erreichen können, da Apple selbst keinen Browser für den Apple TV anbietet und somit auch Browser von Drittanbietern verbietet.

Die Ironie: Apple will mit der TV-App auf die Xbox, wäre ich Microsoft könnten sie sich das schön abschminken. Aber zum Glück ist Microsoft nicht so geschlossen.

