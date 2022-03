Xbox „Keystone“ könnte auf eine neue Xbox hindeuten

Plant Microsoft eine neue Xbox? Plant man ein weiteres Modell für die Series-Reihe? Plant man eine „Pro-Version“? Irgendwas könnte Microsoft geplant haben, denn es wurde jetzt ein ganz neuer Codename namens „Keystone“ entdeckt.

Microsoft nutzt gerne Codenamen während der Entwicklung einer neuen Xbox-Generation, wobei man bisher noch keine neue Konsole bestätigt hat. Bei Sony wird aber derzeit über eine PlayStation 5 Pro spekuliert, kontert Microsoft also direkt?

Ich hätte da aber noch einen Vorschlag, der mir bisher nicht begegnet ist: Ein TV-Stick für den Xbox Game Pass. Microsoft hat letzten Sommer bestätigt, dass sowas geplant ist. Womöglich werden wir diesen Gaming-Stick ja dann 2022 sehen.

Es deutet sich jedenfalls neue Hardware an und obwohl die Chipkrise auch im Jahr 2022 weiter anhält, heißt das nicht, dass die Hersteller keine neue Hardware für die Zukunft planen. Zwischen Xbox One und Xbox One X lagen übrigens vier Jahre, aber das muss nicht bedeuten, dass das auch die aktuelle Strategie für die Xbox ist.

