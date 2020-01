Microsoft: Neue Xbox ohne Exklusivtitel

Microsoft wird Ende des Jahres eine neue Xbox auf den Markt bringen und da Sony ebenfalls die PlayStation 5 plant, rechnen wir mit einem „Console War 2.0“ zur Weihnachtszeit. Die Power ist ähnlich, eine spannende Frage wird daher sein: Wer hat die besseren Exklusivtitel für die neue Konsole zum Start?

Xbox Series X: Keine reinen Exklusivtitel

Doch Microsoft verfolgt eine etwas andere Strategie dieses Mal. Es mag sein, dass es exklusive Spiele für die Xbox und den PC geben wird, aber es wird keine exklusiven Spiele geben, die man nur auf der neuen Xbox spielen kann.

-->

Alle Spiele, die Microsoft selbst veröffentlicht, wird man auch auf der aktuellen Xbox-Generation spielen können, so Matt Booty gegenüber MCV. Microsoft wird keinen Titel veröffentlichen, den man nur auf der Xbox Series X findet.

Das Unternehmen will somit sicherstellen, dass Nutzer, die auch jetzt noch in eine Xbox investieren, weiterhin zufrieden sind und setzt auf die Strategie „Xbox Play Anywhere“. Diese Strategie hat aber wohl auch ein Ablaufdatum.

Booty gab im Interview nämlich auch an, dass das auf die kommenden ein bis zwei Jahre zutrifft. Es wäre also denkbar, dass Microsoft ab einem gewissen Zeitpunkt neue Spiele nur noch für die neue Xbox veröffentlicht. Ist aber auch ein bisschen verständlich, immerhin dürfte das Hardware-Gründe haben.

Xbox: Negativen Einfluss auf Verkaufszahlen

Finde ich einen tollen Ansatz, könnte Microsoft aber auch den ein oder anderen Verkauf einer neuen Xbox kosten. Wer eine Xbox One X besitzt, der dürfte dann nicht so schnell über den Kauf der neuen Generation nachdenken. Langfristig hat Microsoft so aber zufriedene Kunden, die der Marke eventuell treu bleiben.

Diese Strategie trifft übrigens nur auf Microsoft zu, nicht auf Drittanbieter. Wobei die in der Regel (falls Sony oder Microsoft sie nicht dafür bezahlen) ihre Spiele sowieso für ältere Generationen veröffentlichen, da man dort mehr Spieler findet, mehr Einheiten verkaufen kann und somit mehr Geld verdient.

Xbox Series X: Ankündigung im Trailer

Nintendo Switch: Kommt 2020 eine neue Version? Die Nintendo Switch wird bald drei Jahre alt und Ende des Jahres erwartet sie mit der Sony PlayStation 5 und Microsoft Xbox Series X harte Konkurrenz. Es sind zwar keine direkten Konkurrenten, aber potenzielle Käufer könnten die beiden Hersteller trotzdem…7. Januar 2020 JETZT LESEN →

Beitrag teilen

-->