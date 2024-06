Xbox plant den bisher größten Gamescom-Auftritt

Nintendo und Sony sind raus, aber Microsoft ist bei der Gamescom im August dabei. Und nicht nur das, es soll in diesem Jahr der bisher größte Auftritt mit dem bisher größten Stand auf der Gaming-Messe sein.

Folgende Spiele sind bestätigt: Age of Mythology: Retold, Avowed, Ara: History Untold, Diablo IV: Vessel of Hatred, Diablo Immortal, The Elder Scrolls Online, Fallout 76, Towerborne und auch World of Warcraft.

Das passt zu einem älteren Gerücht, dass Microsoft noch viel mehr Highlights auf der Gamescom zeigen wird. Zeigt man dort vielleicht auch erstmals den möglichen Handheld? Klingt jedenfalls durchaus spannend.

